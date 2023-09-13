تخاف من ابتلاع بذور البطيخ.. إليك المعلومة الطبية المذهلة

وتشير الدراسات إلى أن البطيخ يقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث أنه يهدئ آلام العضلات، ويحسن البشرة، بل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

قالت اختصاصية التغذية لورين ماناكر: "إن بذور البطيخ هي مصدر طبيعي للمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك".

وأضافت: "هذه العناصر الغذائية المختلفة، تساعد على أداء وظائف المخ والجهاز العصبي بشكل سليم، بينما يساعد الفوسفور في تكوين العظام بشكل صحي ويحسن عملية الهضم".

من جانبها، قالت خبيرة التغذية ماير جاكس: يحتوي البطيخ على عناصر غذائية رئيسية مضادة للأكسدة تدعم الوقاية من الأمراض والصحة العامة".

ويلعب المغنيسيوم الموجود في البذور دورا رئيسيا في إنتاج الطاقة وتحسين وظيفة الأعصاب والحفاظ على ضغط الدم المستقر.

توفر البذور أيضا أحماضا دهنية تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.