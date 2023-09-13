إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن في 2023

إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن في 2023
التاريخ
9/13/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، انخفاض إنتاج النفط الروسي إلى 527 مليون طن خلال هذا العام.
وأضاف شولجينوف، أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في 2023 من 672 مليار متر مكعب في 2022.
وفي مطلع آب الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض صادرات النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا.
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