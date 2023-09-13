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إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن في 2023

9/13/2023 5:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، انخفاض إنتاج النفط الروسي إلى 527 مليون طن خلال هذا العام.
وأضاف شولجينوف، أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في 2023 من 672 مليار متر مكعب في 2022.

وفي مطلع آب الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض صادرات النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا.


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