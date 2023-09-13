الحموري: لا دول عربية ضمن القائمة العالمية لجدوى الاستثمار

الحموري: لا دول عربية ضمن القائمة العالمية لجدوى الاستثمار
التاريخ
9/13/2023 5:13:14 AM
(MENAFN- Amman Net) قال وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور طارق الحموري، إنه لا توجد أي دولة عربية ضمن القائمة العالمية لأكثر الدول جدوى بالاستثمار بالرغم من كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه بالمنطقة العربية.
ونوه الحموري خلال مشاركته في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة المنعقد حاليا بالعراق، إلى أن الحديث دائما ما يبدأ عن الحوافز الضريبية
مشيرا إلى دراسة حديثة "لفريزر دوب" خلصت إلى أن الضريبة ليست سببا أو أنها ليست من بين أول ثمانية أسباب لتشجيع الاستثمار
لكون الضريبة مخاطرة قابلة للاحتساب.
ونبه في حديثه إلى مسائل التحكيم ما بعد التعاون، لأن ما بعد التعاون سيكون هناك مراسلات ونحن شاهدنا الكثير منها عبارة عن استدراج لكسب نقاط مستقبلا، مؤكدا أنه دون وجود خبرة وممارسة قد تقع المؤسسة العامة أو الخاصة في هذه المصيدة ويجب أن تكون خطوة بخطوة مع الخبير الاقتصادي في جميع مراحل الاستثمار أو التعاون الاستثماري.
وانطلق في العراق قبل يومين مؤتمر المال والاستثمار والمرأة، بمشاركة شخصيات سياسية ونيابية وأعيان ومستثمرين ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين في مجالات السياحة والاستثمار والاقتصاد من عدة دول.
ويهدف المؤتمر إلى كيفية جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وتسليط الضوء على الاستثمارات في العراق، مضيفا إلى أن تنمية وتطوير دور المرأة في ريادة الأعمال بحد ذاته سيؤثر إيجابا على القطاع السياحي".
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