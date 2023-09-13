الحموري: لا دول عربية ضمن القائمة العالمية لجدوى الاستثمار

ونوه الحموري خلال مشاركته في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة المنعقد حاليا بالعراق، إلى أن الحديث دائما ما يبدأ عن الحوافز الضريبية

مشيرا إلى دراسة حديثة "لفريزر دوب" خلصت إلى أن الضريبة ليست سببا أو أنها ليست من بين أول ثمانية أسباب لتشجيع الاستثمار

لكون الضريبة مخاطرة قابلة للاحتساب.

ونبه في حديثه إلى مسائل التحكيم ما بعد التعاون، لأن ما بعد التعاون سيكون هناك مراسلات ونحن شاهدنا الكثير منها عبارة عن استدراج لكسب نقاط مستقبلا، مؤكدا أنه دون وجود خبرة وممارسة قد تقع المؤسسة العامة أو الخاصة في هذه المصيدة ويجب أن تكون خطوة بخطوة مع الخبير الاقتصادي في جميع مراحل الاستثمار أو التعاون الاستثماري.

وانطلق في العراق قبل يومين مؤتمر المال والاستثمار والمرأة، بمشاركة شخصيات سياسية ونيابية وأعيان ومستثمرين ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين في مجالات السياحة والاستثمار والاقتصاد من عدة دول.

ويهدف المؤتمر إلى كيفية جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وتسليط الضوء على الاستثمارات في العراق، مضيفا إلى أن تنمية وتطوير دور المرأة في ريادة الأعمال بحد ذاته سيؤثر إيجابا على القطاع السياحي".