وأجمع النقابيون في اللقاء الذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بعنوان:“دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية”، ضمن إطار فعاليات مجموعة عمل الحق في الصحة والعلاج في منتدى تعزيز قطاع العدالة، الإثنين 11 أيلول/ سبتمبر 2023، والذي أدارته المستشار الرئيس في درة المنال للتنمية والتدريب، د. سوسن المجالي، على ضرورة تعميم فكرة“الرعاية الصحية الشاملة”، وتوزيع المكتسبات الصحية على مختلف مناطق المملكة بعدالة.

ولفتت المجالي إلى أن النقابات بشكل عام تلعب دوراً حاسماً في حماية منتسبيها وتحسين ظروفهم، مشددة على أهمية توفير معلومات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في قطاع الصحة، من خلال تعزيز شبكات مرافق الرعاية الصحية الوطنية والخاصة.

بدوره؛ بين نقيب الصيادلة، د. محمد العبابنة، أن النقابات الصحية تعزز العدالة الاجتماعية وتسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية. مشيراً إلى أن النقابة تعقد أياماً طبية في المحافظات لتوفير الدواء للمحتاجين، وذكر أمثلة على المبادرات التوعوية مثل برامج زيارات ميدانية للمدارس بهدف توعوية الطلبة بأضرار التدخين، فضلاً عن إنشاء“بنك الدواء” في المحافظات، وصولاً إلى خدمة المشورة الصيدلانية المجانية التي تقدم بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

كما أشار إلى حملة الإغاثة للنقابة والتي جمعت من خلالها 4 ملايين دينار، لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا الأخير، وذلك تأكيداً لدورها الفعال في الحماية الاجتماعية وطنياً وإقليمياً.

من ناحيته؛ شخص نقيب الممرضين، خالد الربابعة، الإشكالات التي تواجه النقابات الصحية في المملكة، بداية من طبيعة العلاقة بين مختلف الوزارات والنقابات التي تشهد“فتوراً واضحاً”، ومروراً بعدم توفر إداريين من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مشيراً إلى الاعتداءات التي تمارس يومياً ضد المنتسبين، مطالباً في هذا السياق بوجود قوانين رادعة تحمي الكادر الطبي والمرضى معاً.

وبحسبه؛ فإن النقابة قامت بإنشاء صندوق تقاعد لتأمين حياة كريمة للممرضين بعد التقاعد، وتوفير قروض حسنة بدون فوائد لمنتسبيها، فضلاً عن توفير فرص التعلم المستمر لهم لتطوير معارفهم المهنية، مؤكداً على أن النقابة تتطلع لتقليل نسبة البطالة في سوق العمل من خلال تسويق الكفاءات في الأسواق العربية والعالمية بشكل عام.

وفيما يخص الشمول في التأمين الطبي، أوضح نقيب الأطباء الأردنيين، د. زياد الزعبي، بأنه هناك ما لا يقل عن 20% من الأسر في الأردن غير مشمولة بالتأمين الصحي، مما يتطلب اليوم إيجاد“حل وطني” يعالج هذه الإشكالية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. وقال:“إن النقابة تُقدم للأعضاء زمرة من خطط الحماية الاجتماعية كالانتساب لصندوق التقاعد بشكل إجباري، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي والانتساب إليه اختيارياً، بالإضافة إلى تقديم المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين.

واعتبر الزعبي أن سن الإنتاج عند الطبيب لا يبدأ قبل الأربعين عاماً، لافتاً إلى أن لائحة الأجور الجديدة للأطباء جاءت لخدمة المريض بالدرجة الأولى. لافتاً النظر لضرورة التطوير على هذه اللوائح وفقا للوضع الاقتصادي وتطوراته.

أما عن تاريخ النقابات الطبية، بين نقيب أطباء الأسنان، د. عازم القدومي، أن النقابات المهنية وجدت منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونقابة أطباء الأسنان من أوائل هذه النقابات، والتي توفر لهم تأميناً صحياً إلزامياً ورواتب تقاعدية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي. وتابع:“تعمل النقابة على وضع معايير وقواعد مهنية لأطباء الأسنان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمرضى، بالتزامن مع متابعة الشكاوى لحماية حقوق المريض”.

ختاماً؛ يمكن للنقابات إجمالاً، والصحية تحديداً لعب دور مهم في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، لكن ذلك يتطلب بحسب المشاركين في اللقاء، تضافر الجهود بين جميع القطاعات المدنية والحكومية، وتعزيز التواصل والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتوفير التعليم المستمر والتدريب للكوادر الطبية، والأهم تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا للعاملين في الصحة، الأمر الذي ينعكس في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.