Wednesday, 13 September 2023 01:05 GMT

زاخاروفا تعلق على مناورات الناتو في بحر البلطيق

9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مجال تعليقها على مناورات الناتو في بحر البلطيق، إن تصرفات الحلف هذه تحول المنطقة إلى مكان للمواجهة الجيوسياسية.


وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "مثال آخر على ما يسمى بالسلوك الغريب، عندما يتحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام ذات يوم، وبسبب جهود وتصرفات أعضاء الناتو، إلى منطقة أخرى من المواجهة الجيوسياسية".
وتابعت زاخاروفا، أن مناورات الناتو في بحر البلطيق "تؤكد مرة أخرى أن الناتو منظمة عسكرية عدوانية، تبحث باستمرار عن أعداء لتبرير وجودها، ولتبرير مشتريات سلاح بمليارات الدولارات وكذلك الارتباك المطلق في كييف وعلاقاتها الغريبة مع الغرب".


في وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".


ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

RT

MENAFN13092023000208011052ID1107059341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث