زاخاروفا تعلق على مناورات الناتو في بحر البلطيق



وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "مثال آخر على ما يسمى بالسلوك الغريب، عندما يتحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام ذات يوم، وبسبب جهود وتصرفات أعضاء الناتو، إلى منطقة أخرى من المواجهة الجيوسياسية".

وتابعت زاخاروفا، أن مناورات الناتو في بحر البلطيق "تؤكد مرة أخرى أن الناتو منظمة عسكرية عدوانية، تبحث باستمرار عن أعداء لتبرير وجودها، ولتبرير مشتريات سلاح بمليارات الدولارات وكذلك الارتباك المطلق في كييف وعلاقاتها الغريبة مع الغرب".



في وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".



ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

RT