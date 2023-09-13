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بوتين: سنساعد كوريا الشمالية على تطوير قمر صناعي

9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُقد اجتماع القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، في أقصى الشرق الروسي، اليوم الأربعاء، بعد أربع سنوات وخمسة أشهر من لقاءهما الأخير، وسيجري الزعيمان محادثات يمكن أن تفضي إلى إبرام صفقة أسلحة من شأنها أن تنتهك العقوبات الدولية.
وفي مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية، صافح الرئيس بوتين الزعيم كيم لدى وصوله إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي، وقال: "أنا سعيد حقًا بلقائك"، و"هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة. أريد أن أطلعك عليها" .
ورد كيم جونغ أون على بوتين بالقول: "شكرًا لك على دعوتك لي على الرغم من جدول أعمالك المزدحم".
وعندما سألته وسائل الإعلام عما إذا كان سيساعد كوريا الشمالية في تطوير الأقمار الصناعية، قال الرئيس بوتين: "لهذا السبب جئنا إلى هنا".


وأضاف: "الرئيس كيم يُظهر اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الممتاز".


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