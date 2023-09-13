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عدد مستخدمي بلوسكاي يتخطى المليون

9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصة "بلوسكاي" عن وصولها إلى نقطة مهمة في مسيرتها، اليوم الأربعاء، بوصول عدد المستخدمين إلى المليون حساب.
منصة "بلوسكاي" التي تعتبر واحدة من التطبيقات المنافسة والبديلة لمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، حازت على زخم كبير من الإعلام في الأشهر الماضية، لاسيما بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على تويتر، وإجرائه للعديد من التغييرات والتحديثات.


ونشرت روز وانغ، التي تعمل في استراتيجية وعمليات Bluesky، صورة على منصة "إكس" تحتفل بتعدي نقطة المليون مستخدم.

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