عدد مستخدمي بلوسكاي يتخطى المليون
التاريخ
9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصة "بلوسكاي" عن وصولها إلى نقطة مهمة في مسيرتها، اليوم الأربعاء، بوصول عدد المستخدمين إلى المليون حساب.
منصة "بلوسكاي" التي تعتبر واحدة من التطبيقات المنافسة والبديلة لمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، حازت على زخم كبير من الإعلام في الأشهر الماضية، لاسيما بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على تويتر، وإجرائه للعديد من التغييرات والتحديثات.
ونشرت روز وانغ، التي تعمل في استراتيجية وعمليات Bluesky، صورة على منصة "إكس" تحتفل بتعدي نقطة المليون مستخدم.
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