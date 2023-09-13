الاحتلال يعتقل 4 شبان ويسرق مبلغا ماليا من قلقيلية
التاريخ
9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مدينة قلقيلية، بينهم شقيقان.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم أبو لبدة (26 عاما)، وسرقت مبلغا ماليا بقيمة 6 آلاف شيقل، وأتلفت ست عبوات "تنكة" من زيت الزيتون، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين يوسف وإسلام نوفل في العشرينيات من عمرهما، ووهيب عبد الكريم مسكاوي (18 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفا
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