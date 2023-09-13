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الاحتلال يعتقل 4 شبان ويسرق مبلغا ماليا من قلقيلية

9/13/2023 5:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مدينة قلقيلية، بينهم شقيقان.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم أبو لبدة (26 عاما)، وسرقت مبلغا ماليا بقيمة 6 آلاف شيقل، وأتلفت ست عبوات "تنكة" من زيت الزيتون، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين يوسف وإسلام نوفل في العشرينيات من عمرهما، ووهيب عبد الكريم مسكاوي (18 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.


وفا


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