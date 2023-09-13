إعادة فتح موانئ نفطية في ليبيا بعد إغلاقها بسبب عاصفة دانيال
التاريخ
9/13/2023 5:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية الليبية، اليوم الأربعاء، إن 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت الماضي، في أعقاب "العاصفة دانيال" التي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وأضافت الشركة، أن موانئ "البريقة" و"السدرة" و"رأس لانوف" بشرق البلاد فتحت أمس الثلاثاء فيما فتح ميناء الزويتينة صباح اليوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تماسك خام برنت حول أعلى مستوى سجله منذ 10 أشهر، والذي سجله في تعاملات يوم أمس الثلاثاء.
MENAFN13092023000208011052ID1107059337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.