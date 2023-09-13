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إعادة فتح موانئ نفطية في ليبيا بعد إغلاقها بسبب عاصفة دانيال

9/13/2023 5:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية الليبية، اليوم الأربعاء، إن 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت الماضي، في أعقاب "العاصفة دانيال" التي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وأضافت الشركة، أن موانئ "البريقة" و"السدرة" و"رأس لانوف" بشرق البلاد فتحت أمس الثلاثاء فيما فتح ميناء الزويتينة صباح اليوم الأربعاء.


وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تماسك خام برنت حول أعلى مستوى سجله منذ 10 أشهر، والذي سجله في تعاملات يوم أمس الثلاثاء.


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