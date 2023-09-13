بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من دانيال



وتعيش إسرائيل الجزء الحار من النظام المناخي الذي يتجلى في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والرياح القوية وخاصة الضباب، وقالت القناة إنه خلال المساء، ستنخفض الحرارة، مما سيجلب رياحا قوية وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الليل، وفقًا للقناة العبرية.



وفي ذات السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، من تأثر إسرائيل بحالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، مشيرة إلى أن المنطقة تتأثر، اليوم الثلاثاء، بموجة من الغبار قادمة، متوقعة أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات المقبلة.



وتعرضت ليبيا للعاصفة دانيال المدمرة التي ألحقت أضرار كبيرة بالبلاد وتحديدا في مدينة درنة الليبية، حيث تسببت في سقوط آلاف الضحايا، وتدمير المنشآت والبنية التحتية.



وتخشى السلطات الليبية أن يرتفع عدد الضحايا مع بدء أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة، ووصلت العاصفة دانيال إلى اليابسة في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا من حيث عدد السكان، في 10 سبتمبر، حيث اجتاحت العاصفة أحياء بأكملها في بعض البلدات الساحلية قبل أن تتحرك شرقًا في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.