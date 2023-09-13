نهاية أليمة لـطفلة بريطانية على بعد أمتار من منزلها



وفي تفاصيل الحادثة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى منزل الطفلة في مقاطعة هامبشاير، حوالي الساعة 5:02 مساء يوم الأحد، ثم انطلقت عملية بحث عاجلة للعثور عليها.



وبعد دقائق قليلة تمكن رجال الإنقاذ من العثور عليها في بحيرة على بعد 200 متر فقط من منزلها.



بذل المسعفون كل ما في وسعهم لإنقاذ أنابيل، لكنها توفيت، ولم يعرف بعد سبب وفاتها.

قال أحد أصدقاء العائلة: "نحن مستاؤون حقا، كانت أنابيل هادئة جدا، كلما رأيناها في القرية، كانت تبتسم لنا ابتسامة صغيرة، لقد كانت فتاة صغيرة لطيفة، هادئة جدا وخجولة جدا".



وقال شهود عيان : إنهم وصلوا إلى منازلهم ليروا المنطقة مطوقة والطفلة "تطفو" على الماء.



وأضاف أحدهم: " التضاريس كثيفة وسيكون من الصعب على طفل صغير أن يصل إلى هذا المكان".



وقالت شرطة هامبشاير إن امرأة في الأربعينيات من عمرها ألقي القبض عليها منذ ذلك الحين للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل ولا تزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

سكاي نيوز

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