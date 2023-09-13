صورة- ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال



وثقت بعض اللقطات المتداولة عبر المحطات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، زيارة العاهل المغربي لتفقد أحوال مصابي الزلزال ومشاركته بالتبرع بالدم إسعافاً لهم.



وظهر العاهل المغربي مستلقياً على سرير المستشفى والخراطيم الطبية تخرج من يده ساحبة عينة التبرع التي ستدخل في أجساد محتاجيها من المصابين.

ولم يكتفِ بالتبرع بالدم، ولكنه واصل تفقد أحوال المصابين على أسرتهم داخل المركز الطبي بمراكش، مقدما لهم الدعم المعنوي اللازم، وسط استقبال حافل من المتواجدين بالعاهل المغربي.







