صورة- ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال
التاريخ
9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك ملك المغرب محمد السادس، في دعم ضحايا زلزال المغرب بنفسه، حيث أصر على النزول إلى الميدان والتبرع بالدم وتفقد أحوال المصابين، داخل المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش.
وثقت بعض اللقطات المتداولة عبر المحطات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، زيارة العاهل المغربي لتفقد أحوال مصابي الزلزال ومشاركته بالتبرع بالدم إسعافاً لهم.
وظهر العاهل المغربي مستلقياً على سرير المستشفى والخراطيم الطبية تخرج من يده ساحبة عينة التبرع التي ستدخل في أجساد محتاجيها من المصابين.
ولم يكتفِ بالتبرع بالدم، ولكنه واصل تفقد أحوال المصابين على أسرتهم داخل المركز الطبي بمراكش، مقدما لهم الدعم المعنوي اللازم، وسط استقبال حافل من المتواجدين بالعاهل المغربي.
ليالينا
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