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صورة- ملك المغرب يتبرع بالدم لمصابي الزلزال

9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك ملك المغرب محمد السادس، في دعم ضحايا زلزال المغرب بنفسه، حيث أصر على النزول إلى الميدان والتبرع بالدم وتفقد أحوال المصابين، داخل المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش.


وثقت بعض اللقطات المتداولة عبر المحطات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، زيارة العاهل المغربي لتفقد أحوال مصابي الزلزال ومشاركته بالتبرع بالدم إسعافاً لهم.


وظهر العاهل المغربي مستلقياً على سرير المستشفى والخراطيم الطبية تخرج من يده ساحبة عينة التبرع التي ستدخل في أجساد محتاجيها من المصابين.
ولم يكتفِ بالتبرع بالدم، ولكنه واصل تفقد أحوال المصابين على أسرتهم داخل المركز الطبي بمراكش، مقدما لهم الدعم المعنوي اللازم، وسط استقبال حافل من المتواجدين بالعاهل المغربي.




ليالينا

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