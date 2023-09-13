مسعفون ينقذون رضيعة من تحت أنقاض زلزال المغرب - فيديو

مسعفون ينقذون رضيعة من تحت أنقاض زلزال المغرب - فيديو
التاريخ
9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ طفلة رضيعة من أسفل الأنقاض بعد ثلاث أيام من زلزال المغرب.
وأبان الفيديو عدد من الأشخاص وهم يعثرون على الرضيعة التي خرجت دون ملابس وظلت تبكي بعد الوصول لها وجسدها مغطى بالتراب.
وقال شهود عيان إن ولدتها وضعتها أسفل الأنقاض ولازال مصير الأم مجهولا .
هتون
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