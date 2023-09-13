مسعفون ينقذون رضيعة من تحت أنقاض زلزال المغرب - فيديو



وأبان الفيديو عدد من الأشخاص وهم يعثرون على الرضيعة التي خرجت دون ملابس وظلت تبكي بعد الوصول لها وجسدها مغطى بالتراب.



وقال شهود عيان إن ولدتها وضعتها أسفل الأنقاض ولازال مصير الأم مجهولا .

هتون