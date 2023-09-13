فلسطين: فريق إغاثة يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث
التاريخ
9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - غادر فريق من دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفير أحمد الديك، إن الفريق يغادر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة تداعيات إعصار "دانيال" المدمر.
وأضاف أن الفريق المكون من 37 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.
وفا
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