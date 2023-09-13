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فلسطين: فريق إغاثة يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث

9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر فريق من دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.


وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفير أحمد الديك، إن الفريق يغادر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة تداعيات إعصار "دانيال" المدمر.


وأضاف أن الفريق المكون من 37 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

وفا


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