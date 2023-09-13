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تجارة الأردن: تثبيت تصنيف المملكة الائتماني يؤكد أننا بالمسار الاقتصادي الصحيح

9/13/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرد آند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح، بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
وقال سلطان، بيان اليوم الأربعاء، إن قيام الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، ليبقى عند مستوى( B+/Stable/B )، يؤكد نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.
وأضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة، بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات.
وبين سلطان، أن التصنيفات الدولية تمثل شهادة ورسالة دولية تخدم الأردن بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها، لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحة، عدا عن أن ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولفت إلى أن تثبيت التصنيف يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.

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