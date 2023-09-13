مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء وأصدقاء مرضى حساسية القمح

وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورئيسة الجمعية سهير عبدالقادر، سيتم التعاون والتنسيق المستمر في تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح.

وأشار مهيدات خلال توقيع المذكرة إلى أن المذكرة جاءت انطلاقًا من السعي المشترك للمؤسسة والجمعية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة، حيث تتضمن التعاون المشترك في مجال توعية مستهلكي الأغذية الخاصة بمرضى حساسية القمح وتوعية الكوادر العاملة في إنتاج هذه الأغذية.



وأضاف أن المذكرة ستسهم في التعاون على إعداد البرامج المناسبة المتعلقة بخدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح وإعداد أدلة عمل وكتيبات إرشادية وإجراءات عمل معيارية للمنشآت التي تقدم خدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك.



من جهتها، قالت سهير عبد القادر إن الهدف من المذكرة هو توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح والسيلياك من خلال تبادل الخبرات وتفعيل الشراكة الثنائية لضمان تداول غذاء آمن لهذه الشريحة التي تشكل ما يزيد عن 2% من المجتمع.



وأضافت أن المذكرة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوعية وتثقيف الكوادر العاملة في إنتاج المنتجات الغذائية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك بأسس التصنيع الجيد وفق المعايير العالمية وعقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في هذا المجال.



ووقعت الاتفاقية في مقر المؤسسة بحضور نائب رئيس الجمعية السيد وصفي شواقفة، ومستشارة التغذية لدى الجمعية المهندسة سها فارس، وأمين صندوق الجمعية سميحة القريوتي.

