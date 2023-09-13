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باكستان.. تمديد فترة سجن عمران خان لأسبوعين

9/13/2023 5:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه جرى تمديد فترة حبسه، بتهمة تسريب أسرار الدولة، لأسبوعين آخرين، وفقاً لوكالة ((رويترز)).


وكانت محكمة باكستانية قد قضت بإطلاق سراح خان، بعد تعليق إدانته من قِبل محكمة أدنى درجة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد به فريق الدفاع الخاص به، بيد أن محكمة أخرى مدَّدت حبسه في قضية منفصلة، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).


وقال محامي رئيس الوزراء السابق، بابار أوان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة. ثم بعد ذلك أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرّية رسمية، خلال فترة تولّيه منصب رئيس الوزراء.


وسُجن خان، في 5 أغسطس (آب)، بعد أن حُكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته مجلس الوزراء من 2018 إلى 2022. ونتيجة الإدانة، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات منع رئيس الوزراء السابق من خوض المعارك الانتخابية مدة 5 سنوات.

الشرق الأوسط

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