وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على مد العمل بآلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة“خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة” بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضى بالدولار تحويلاً من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالى مساحة 247 فداناً، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعاً، بإجمالى مساحة 679 فداناً.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذى يساهم فى تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالى جذب المزيد من السكان إليها.

وأشار الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم 174 بتاريخ 2022-12-20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة“خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة” بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة ستة أشهر فقط يعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.