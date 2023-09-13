مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراضى بالدولار - جريدة البورصة
التاريخ
9/13/2023 4:01:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews) الجزار: تخصيص 219 قطعة أرض بالدولار تحويلاً من الخارج بمساحة 926 فداناً منذ بداية 2022
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على مد العمل بآلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة“خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة” بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضى بالدولار تحويلاً من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالى مساحة 247 فداناً، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعاً، بإجمالى مساحة 679 فداناً. اقرأ أيضا:“المجتمعات العمرانية” تخصص 28 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذى يساهم فى تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالى جذب المزيد من السكان إليها.
وأشار الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم 174 بتاريخ 2022-12-20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة“خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة” بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة ستة أشهر فقط يعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.
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