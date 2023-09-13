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السير: التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد

9/13/2023 3:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه لوحظ وجود التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن هناك انطباع ايجابي بعد دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ، حيث شهدت شوارع العاصمة عمّان، وباقي المحافظات التزاماً كبيراً بحزام الأمان وقواعد السير.

وأضاف:" شهدنا التزام كبير بعدم استخدام الهاتف النقال وحمله باليد أثناء القيادة، وكذلك وضع حزام الأمان والالتزام بالسرعات المحددة والشواخص" .

وبدأ العمل بقانون السير الجديد يوم أمس الثلاثاء، وتم تغليظ العقوبات على المخالفات، خاصة المخالفات الخطرة.

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