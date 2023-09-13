النيجر تتهم بنين بنوايا عدوانية وتلغي اتفاقا عسكريا ثنائيا



وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو أن بنين "قررت التفكير بعدوان على النيجر بدلا من دعمها. كما أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدات حربية في ضوء عدوان ضد النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).



وجدد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنب التصعيد".



ومنذ أسابيع، تهدد "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجددا وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علما بأن الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.

RT