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كيف يمكن تمرير فيديوهات تيك توك تلقائياً

9/13/2023 3:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التمرير التلقائي هو آلية في تطبيق تيك توك تسمح بالتمرير عبر مقاطع الفيديو بشكل مستقل، ولا يتطلب أي إدخال من المستخدم.
هذه الميزة سهلة التنشيط ومفيدة، خاصة إذا كنت ترغب في وضع هاتفك الصغير المفضل جانباً أثناء العمل والاستمتاع.
فيما يلي كيفية تنشيط ميزة التمرير التلقائي على تيك توك، وفق ما أورد موقع“أندرويد بوليس” الإلكتروني:
- افتح تطبيق تيك توك.
- اضغط مع الاستمرار على الفيديو الذي ترغب في بدء التمرير التلقائي منه.
- خلال لحظات قليلة، سيتم فتح القائمة. انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر فوق التمرير التلقائي. يؤدي هذا إلى تنشيط ميزة التمرير التلقائي والتنقل دون إدخال المستخدم.
- لإيقاف تشغيل التمرير التلقائي، كرر الخطوات السابقة، ثم انقر فوق التمرير اليدوي.
يمكن أن تفيد هذه الميزة أيضاً المستخدمين الجدد، إذ يسمح الاستخدام المطول للخوارزمية بالتأكد من أذواقهم الخاصة.

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