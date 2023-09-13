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بيونغ يانغ.. أنباء عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر

9/13/2023 3:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفة أن جيش البلاد يجري تحليلا حول تفاصيل ونوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها.


من جهتها قالت وكالة الأمن البحري اليابانية إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا.


وجاء في بيان صدر عنها: "وفقا لوزارة الدفاع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه باليستي. يطلب من جميع السفن والطائرات متابعة المعلومات، وفي حالة العثور على شظايا متساقطة، إبلاغ خدمة الأمن البحري، دون الاقتراب منها".


وهذا هو إطلاق الصاروخ الباليستي السابع عشر هذا العام. وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في 30 أغسطس الماضي.

وكان مدى تحليقهما 350 و400 كيلومتر، وارتفاع تحليقها 50 كيلومترا.

RT

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