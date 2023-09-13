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ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا وحجز حفارة مخالفة

9/13/2023 3:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 3 آبار مخالفة في مناطق الجيزة والحسا والرمثا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن كوادرها رصدت حفارة تقوم بأعمال حفر مخالفة داخل أحد المنازل في الرمثا، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض ومداهمة الموقع يوم الاثنين الماضي، وتم ضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة وضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الشأن.


من ناحية أخرى ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئر مخالفة في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان حيث يتم ضخ المياه لتزويد مزارع هناك، وكذلك تم ضبط بئر مخالفة أخرى في حوض الكرك/ منطقة الحسا لتزويد مزارع حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.


وأكدت وزارة المياه أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.

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