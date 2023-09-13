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بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

9/13/2023 3:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غرقت عشرات المنازل، وأُغلقت العديد من الطرق، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية جراء عاصفة دانيال.


وأفادت مصادر، بأن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.


وأضافت أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

وفا


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