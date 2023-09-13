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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة تفير

9/13/2023 3:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة تفير المجاورة لمقاطعة موسكو بإسقاط مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة كوناكوفسكي بالمقاطعة.
وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في 13 سبتمبر الجاري بتدمير طائرة بدون طيار في أراضي منطقة كوناكوفسكي بمقاطعة تفير. ولم تقع هناك إصابات".


وأضاف أن أفراد الطوارئ يعملون حاليا في مكان الحادث.


وتابع: "كلف حاكم (المقاطعة) إيغور رودينيا، الهيئات في المقاطعة بتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

RT

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