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السودان: انهيار 50 منزلا في ولاية نهر النيل بسبب غزارة الأمطار

9/13/2023 3:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انهار نحو 50 منزلاً بالكامل الليلة الماضية، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.
وذكر موقع "سودان تربيون" اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل قالت إن أمطاراً غزيرة تساقطت بمدينتي عطبرة والدامر أدت في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.


وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية، مشيراً إلى أن قوات الدفاع المدني تعمل حالياً على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

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