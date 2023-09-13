

وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية، مشيراً إلى أن قوات الدفاع المدني تعمل حالياً على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.