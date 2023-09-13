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إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

9/13/2023 3:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.


وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وفا


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