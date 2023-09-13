إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس
التاريخ
9/13/2023 3:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
وفا
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