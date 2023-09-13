نصائح طبية لمرضى الربو للوقاية من أضرار موجة الغبار



من جانبها، وجّهت هيئة الصحة بدبي 3 نصائح لمرضى الربو للوقاية من تأثير موجة الغبار الحالية، لاسيما وأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والمصابون بضعف في جهاز المناعة من أكثر الفئات عرضة للأضرار الصحية الناجمة عن العواصف الرملية.و هناك 3 خطوات يجب الحرص على القيام بها تتمثل في: الجلوس في الأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المفتوحة، واستخدام البخاخات الوقائية والموسعة للشعب الهوائية في حال كنت مريضاً بالربو حسب إرشادات الطبيب، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة أو قطعة قماش باردة.



نصائح لمرضى الربو للوقاية من تأثير موجة الغبار الحالية، لاسيما وأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والمصابون بضعف في جهاز المناعة من أكثر الفئات عرضة للأضرار الصحية الناجمة عن العواصف الرملية.



ودعت الهيئة مرضى الربو لضرورة حمل "بخاخ الربو" معهم طوال الوقت، كما نصحت بالالتزام بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج.



كما طالبت هيئة الصحة بدبي، مرضى الربو بالتوجه إلى المركز الصحي، حال عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.



وحدد أطباء، أبرز النصائح لمرضى الربو في حالة الهواء المحمل بالأتربة أو الغبار تمثلت في:

1- تجنب الخروج في الطقس السيئ خاصة لكبار السن من مرضى الربو.

2- التأكد من أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى بأمراض أخرى بعيدين عن الأتربة أو الغبار.

3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.

4- تناول المشروبات والسوائل الدافئة والماء.

5- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

6- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد.

7- يمكن رش رذاذ الماء في الهواء وعلى الأثاث حتى تستقر الأتربة على الأسطح.

الامارات اليوم

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