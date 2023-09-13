وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفض عرض الهلال السعودي، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي براتب سنوي يصل إلى 50 مليون دولار. وتحدث مقربون من "البولغا" أن عدم انتقال بطل مونديال قطر إلى دوري "روشن" كان لأسباب عائلية.

وإضافة إلى ميسي هناك صفقات لم تتم، ولاعبون لم ينتقلوا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأبرز هؤلاء:

الأرجنتيني رودريغو دي بول (29 عاما): ارتبط بالانتقال من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الأهلي. وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

الإسباني برناردو سيلفا (29 عاما): لم يتحقق الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الهلال، بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو.

الإيطالي ماركو فيراتي (30 عاما): لم يحدث الانتقال من سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال. وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

الإسباني ألفارو موراتا (30 عاما): من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الشباب. وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

المصري محمد صلاح (31 عاما): من ليفربول الإنجليزي إلى الاتحاد. وتبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو.

الإنجليزي جادون سانشو (23 عاما): من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الاتفاق. وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

الفرنسي كليان مبابي (24 عاما): من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال. تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.

المغربي حكيم زياش (30 عاما): من تشلسي الإنجليزي إلى النصر. وتبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو.

النيجيري فيكتور أوسمين (24 عاما): من نابولي الإيطالي إلى الهلال. وتبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو.