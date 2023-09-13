الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي
التاريخ
9/13/2023 3:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1910.87 دولار للأوقية ، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 آب .
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1993.30 دولار للأوقية.
ومن المُنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم ) في الولايات المتحدة اليوم.
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