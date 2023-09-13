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الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

9/13/2023 3:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1910.87 دولار للأوقية ، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 آب .
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1993.30 دولار للأوقية.


ومن المُنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم ) في الولايات المتحدة اليوم.

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