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الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

9/13/2023 3:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، رغم ارتفاعه أمام الين الياباني، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي، التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 % إلى 147.39 مقابل الين.

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