الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
التاريخ
9/13/2023 3:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، رغم ارتفاعه أمام الين الياباني، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي، التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 % إلى 147.39 مقابل الين.
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