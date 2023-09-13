سعر بيع غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم الاربعاء

سعر بيع غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم الاربعاء
التاريخ
9/13/2023 3:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اسقر سعر بيع غرام الذهب من عيار21 اليوم الأربعاء عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 دينارا للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ غرام الذهب من عيار 18 عند 34.9 للبيع للمواطنين ، مقابل 31.9 للشراء منهم
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