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انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5%

9/13/2023 3:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بشكل أكبر من المتوقع بنسبة 0.5% في تموز الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني ( الخدمات والتصنيع والبناء) قد انكمشت.
وتضيف هذه الأرقام دليلاً على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

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