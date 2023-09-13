انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5%
التاريخ
9/13/2023 3:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بشكل أكبر من المتوقع بنسبة 0.5% في تموز الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني ( الخدمات والتصنيع والبناء) قد انكمشت.
وتضيف هذه الأرقام دليلاً على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
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