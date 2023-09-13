أعلنت في إف إس غلوبال تعيين طارق أحمد في منصب رئيس التمكين والإندماج في مكاتبها بدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار التزامها المستمر بخطة التنوع والمساواة والإندماج التي تتبعها منذ فترة.



وسيشرف طارق على استراتيجيات وسياسات وإجراءات التوطين في الشركة، لتمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والحصول على فرص العمل المناسبة، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف مواطني الدولة في القطاع الخاص.وستتمثل مسؤولياته في اختيار وتوظيف المواطنين الإماراتيين وتطويرهم مهنياً، وتسهيل اندماجهم في شركة في إف إس غلوبال على مستوى الإمارات والعالم.



كما سيهتم طارق في إطار منصبه الجديد بتعزيز الوعي والتركيز على أهمية التنوع الثقافي داخل المؤسسة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنوع والمساواة والإندماج في الشركة.

وتعليقاً على التعيين قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في إف إس غلوبال: "يعتبر التنوع لبنة أساسية في عملياتنا التي نشرف عليها عبر 144 دولة، لخدمة 69 حكومة حول العالم. فالإندماج جوهر أساسي في منظومة القيم التي نؤمن بها، وجزء لا يتجزأ من سياسة التركيز على راحة وسعادة الموظفين بالدرجة الأولى. سعداء بانضمام طارق إلى فريق عملنا، ونتطلع للإستفادة من خبراته وتجاربه التي ستساعدنا على تعزيز مكانتنا وتطوير قدراتنا كشركة رائدة لتوفير الخدمات المميزة من الطراز الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوافق هذا النهج الذي نتبعه حالياً مع طموح الدولة الذي تشاركه معالي شما سهيل فارس المزروعي، التي قالت ذات مرة *"يمتلك شبابنا طاقات إبداعية رائعة، ومواهب متميزة، وإذا أتيحت لهم الفرص المناسبة، ووضعوا في المواقع التي تليق بهم، فإنهم سيثرون الوطن بما يمتلكونه من أفكار وإمكانيات، وسيسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر مواقعهم المهنية".

من جهته، قال طارق أحمد:"يسعدني الانضمام إلى شركة في إف إس غلوبال، والارتقاء بالتزام الشركة تجاه أفرادها ومجتمعاتها من خلال توفير البيئات المثالية لهم عبر اختيار الأدوار والشخصيات المناسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك، التركيز بالدرجة الأولى على التنوع والمساواة والإندماج، باعتبارها من أهم العناصر التي تؤكد التزام الشركة بتبني نهج الاستدامة لتوفير فرص متساوية عبر المجتمعات التي تخدمها. وبما يتماشى مع المقولة الحكيمة* لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة حفظه الله، "أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ومازالت داعية سلام ورمز التنمية والتسامح بين الشعوب والثقافات والحضارات".



يتمتع طارق بخبرة واسعة في مجال الموارد البشرية، حيث قاد برامج التوطين بالإضافة إلى التوظيف وتطوير الكفاءات وتصميم هيكلية الشركات وتمتين روابط العلاقات المهنية في مجموعة من المؤسسات الرائدة مثل

مجموعة طيران الإمارات ومجموعة الفطيم.