وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي



وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره دولة الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وحملت الطائرتان على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة.

وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

وتجسد هذه المبادرة، الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ونهجها في مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم.