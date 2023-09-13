كليفيرلي أكد التزام بريطانيا بحل الدولتين ومواصلة دعم بناء المؤسسات الفلسطينية
التاريخ
9/13/2023 2:53:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN / أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إيمان بلادها والتزاما بلاده بحل الدولتين ومواصلة دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.
دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتقديم العون للمؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه بسبب الوضع المتدهور على الأرض والعامل الديموغرافي إذا لم يتم التحرك اليوم سيكون غدا قد فات الأوان.
وقال اشتية: "إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وعليها أن تكون لاعبا إيجابيا في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعاته".
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.
وقال رئيس الوزراء: "في ظل هذا الوضع المتدهور على الأرض يتلاشى وينتهك حل الدولتين بشكل يومي وممنهج وسيصبح من الصعب تطبيق حل الدولتين، ونطالب المملكة المتحدة بحماية حل الدولتين، من خلال الانخراط بشكل جدي وعلى أعلى المستويات في العملية السياسية إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لخلق أفق سياسي بهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضاف اشتية: "لا يجب التعامل مع اسرائيل وفلسطين على قدم المساواة، هناك دولة قائمة بالاحتلال، ودولة وشعب تحت الاحتلال، وندعو لإعادة النظر بالسياسات البريطانية وأن ينسجم خطابها بإيمانها بحل الدولتين والقانون الدولي".
واستعرض رئيس الوزراء تطورات الوضع الداخلي والمضي قدما في أجندة الإصلاح على كافة الأصعدة، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وطالب اشتية المملكة المتحدة بدعوة إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم وشهداء مقابر الأرقام.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي دعمته بريطانيا، وينص على وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.،
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