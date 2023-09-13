دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتقديم العون للمؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه بسبب الوضع المتدهور على الأرض والعامل الديموغرافي إذا لم يتم التحرك اليوم سيكون غدا قد فات الأوان.

وقال اشتية: "إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وعليها أن تكون لاعبا إيجابيا في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعاته".

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وقال رئيس الوزراء: "في ظل هذا الوضع المتدهور على الأرض يتلاشى وينتهك حل الدولتين بشكل يومي وممنهج وسيصبح من الصعب تطبيق حل الدولتين، ونطالب المملكة المتحدة بحماية حل الدولتين، من خلال الانخراط بشكل جدي وعلى أعلى المستويات في العملية السياسية إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لخلق أفق سياسي بهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأضاف اشتية: "لا يجب التعامل مع اسرائيل وفلسطين على قدم المساواة، هناك دولة قائمة بالاحتلال، ودولة وشعب تحت الاحتلال، وندعو لإعادة النظر بالسياسات البريطانية وأن ينسجم خطابها بإيمانها بحل الدولتين والقانون الدولي".

واستعرض رئيس الوزراء تطورات الوضع الداخلي والمضي قدما في أجندة الإصلاح على كافة الأصعدة، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وطالب اشتية المملكة المتحدة بدعوة إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم وشهداء مقابر الأرقام.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي دعمته بريطانيا، وينص على وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.،

