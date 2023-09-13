

وتجدر الإشارة الى ان حزبون مثلت فلسطين في أولمبياد لندن 2012 وحققت آنذاك رقما فلسطينيا لم يكسر لغاية الان، وبعد الاولمبياد أكملت سابين مسيرتها الاكاديمية والرياضية بجهودها الذاتية وبدعم كبير من والدها وعائلتها، وبنت نفسها بنفسها وحصلت على ماستر الرياضة، وأكملت مسيرتها في عالم السباحة الخاصة وليس التنافسية، والتحقت سابين حزبون بوظيفة في اللجنة الاولمبية الدولية بمقرها الرئيس في "لوزان" ضمن قسم الرياضيين، لتكون على تماس مباشر مع الرياضيين الاولمبيين من شتى أنحاء العالم، سيما ، انها قادمة من عالم الرياضة وهي تجيد ست لغات بطلاقة، وتعد سفيرة لفلسطين في اللجنة الاولمبية الدولية.



وعن هذه الدراسة والشهادة أكدت حزبون في حديثها مع شبكة بال سبورت من لوزان حيث تقيم، ان هذه الشهادة والدراسة تختص بحماية الرياضيين من أي نوع عنف يتعرض له: "عنف جسدي، ذهني، تنمر، تحرش او تجاهل" وهي توصيات من اللجنة الأولمبية الدولية موجهة للاتحادات الرياضية الوطنية ان يكون عندهم هذه التوصيات وكيفية الحفاظ على حقوق الرياضيين، وأنا بدأت بدراسة هذا البرنامج العام الدراسي ويوم امس الأول جرى حفل تخريج الدورة الثانية التي التحقت بها انا قبل عام.