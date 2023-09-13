اول فلسطينية تحصل على الشهادة :السباحة الأولمبية سابين حزبون تحصل على شهادة حماية الرياضيين
التاريخ
9/13/2023 2:53:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /
أبرقت الاسرة الرياضية الفلسطينية التهنئة للسباحة الاولمبية الفلسطينية سابين عيسى حزبون لحصولها على شهادة "حماية الرياضيين" المقدمة من اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان السويسرية.
وتجدر الإشارة الى ان حزبون مثلت فلسطين في أولمبياد لندن 2012 وحققت آنذاك رقما فلسطينيا لم يكسر لغاية الان، وبعد الاولمبياد أكملت سابين مسيرتها الاكاديمية والرياضية بجهودها الذاتية وبدعم كبير من والدها وعائلتها، وبنت نفسها بنفسها وحصلت على ماستر الرياضة، وأكملت مسيرتها في عالم السباحة الخاصة وليس التنافسية، والتحقت سابين حزبون بوظيفة في اللجنة الاولمبية الدولية بمقرها الرئيس في "لوزان" ضمن قسم الرياضيين، لتكون على تماس مباشر مع الرياضيين الاولمبيين من شتى أنحاء العالم، سيما ، انها قادمة من عالم الرياضة وهي تجيد ست لغات بطلاقة، وتعد سفيرة لفلسطين في اللجنة الاولمبية الدولية.
وعن هذه الدراسة والشهادة أكدت حزبون في حديثها مع شبكة بال سبورت من لوزان حيث تقيم، ان هذه الشهادة والدراسة تختص بحماية الرياضيين من أي نوع عنف يتعرض له: "عنف جسدي، ذهني، تنمر، تحرش او تجاهل" وهي توصيات من اللجنة الأولمبية الدولية موجهة للاتحادات الرياضية الوطنية ان يكون عندهم هذه التوصيات وكيفية الحفاظ على حقوق الرياضيين، وأنا بدأت بدراسة هذا البرنامج العام الدراسي ويوم امس الأول جرى حفل تخريج الدورة الثانية التي التحقت بها انا قبل عام.
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