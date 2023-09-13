الدفاع المدني يحذر من مخاطر قد ترافق حالة عدم استقرار جوي
التاريخ
9/13/2023 2:53:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / حذر
الدفاع المدني السادة المواطنين من حالة عدم استقرار جوي، تستمر من مساء اليوم الثلاثاء 12/9/2023
حتى صباح الخميس 14/9/2023 وذلك وفقا لتقارير الأرصاد الجوية الفلسطينية.
وأهاب "الدفاع المدني"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين ضرورة التقييد بتعليمات السلامة، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة بأوقات قصيرة ، وخطر تشكل السيول في بعض المناطق الجنوبية والشرقية. وحذر من بعض هبات الرياح السريعة .
كما شدد على خطورة انزلاق المركبات مما يستدعي كل الحرص من السائقين بالقيادة بحذر وصيانة مركباتهم
.
كما وحذر القاطنين بالمناطق المفتوحة ومضارب البدو "الخيم" أخذ كل سبل الوقاية من هذه الحالة الجوية ، منوها إلى ضرورة الإبلاغ المبكر عن أي مخاطر أو حوادث على أرقام الطوارئ: الدفاع المدني 102، الشرطة 100، الإسعاف 101.
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