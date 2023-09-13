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الدفاع المدني يحذر من مخاطر قد ترافق حالة عدم استقرار جوي

9/13/2023 2:53:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذر
الدفاع المدني السادة المواطنين من حالة عدم استقرار جوي، تستمر من مساء اليوم الثلاثاء 12/9/2023
حتى صباح الخميس 14/9/2023 وذلك وفقا لتقارير الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وأهاب "الدفاع المدني"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين ضرورة التقييد بتعليمات السلامة، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة بأوقات قصيرة ، وخطر تشكل السيول في بعض المناطق الجنوبية والشرقية. وحذر من بعض هبات الرياح السريعة .

كما شدد على خطورة انزلاق المركبات مما يستدعي كل الحرص من السائقين بالقيادة بحذر وصيانة مركباتهم
.

كما وحذر القاطنين بالمناطق المفتوحة ومضارب البدو "الخيم" أخذ كل سبل الوقاية من هذه الحالة الجوية ، منوها إلى ضرورة الإبلاغ المبكر عن أي مخاطر أو حوادث على أرقام الطوارئ: الدفاع المدني 102، الشرطة 100، الإسعاف 101.

MENAFN13092023000205011050ID1107058853

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