الدفاع المدني يحذر من مخاطر قد ترافق حالة عدم استقرار جوي

وأهاب "الدفاع المدني"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين ضرورة التقييد بتعليمات السلامة، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة بأوقات قصيرة ، وخطر تشكل السيول في بعض المناطق الجنوبية والشرقية. وحذر من بعض هبات الرياح السريعة .

كما شدد على خطورة انزلاق المركبات مما يستدعي كل الحرص من السائقين بالقيادة بحذر وصيانة مركباتهم

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كما وحذر القاطنين بالمناطق المفتوحة ومضارب البدو "الخيم" أخذ كل سبل الوقاية من هذه الحالة الجوية ، منوها إلى ضرورة الإبلاغ المبكر عن أي مخاطر أو حوادث على أرقام الطوارئ: الدفاع المدني 102، الشرطة 100، الإسعاف 101.