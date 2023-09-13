الاحتلال يعلن الاستنفار في حوارة بنابلس بزعم اطلاق نار على مستوطنين
التاريخ
9/13/2023 2:53:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / استنفرت قوات قوات الاحتلال الاسرائيل مساء اليوم الثلاثاء وانتشرت على مفارق شارع حوارة واغلقت مداخله بحجة تعرض مستوطنين لاطلاق النار.
وقالت مصادر محلية بنابلس ان قوات
الاحتلال اغلقت جميع حواجز مدينة نابلس عقب إطلاق النار في حوارة"
ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال قولها ان اثنين من المستوطنين تعرضوا لعملية اطلاق نار في منطقة حوارة حيث وصفت جراح احد المصابين بالخطيرة.
وقالت المصادر العسكرية والطبية ان أحد المستوطنين أصيب في الرأس والأخر في الصدر , فيما استطاع المنفذ الانسحاب.
وقالت نجمة داود الحمراء ان المصابان في إطلاق النار بحوارة بحالة طفيفة
وان أحدهما أصيب بشظايا زجاج في الرأس.
من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان تفاصيل حدث حوارة بنابلس وقعت عندما قامت سيارة مسرعة باطلاق النار تجاه سيارة للمستوطنين ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح متوسطة وطفيفة إثر تناثر الزجاج، والجيش يجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذين.
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