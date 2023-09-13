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الاحتلال يعلن الاستنفار في حوارة بنابلس بزعم اطلاق نار على مستوطنين

9/13/2023 2:53:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / استنفرت قوات قوات الاحتلال الاسرائيل مساء اليوم الثلاثاء وانتشرت على مفارق شارع حوارة واغلقت مداخله بحجة تعرض مستوطنين لاطلاق النار.

وقالت مصادر محلية بنابلس ان قوات
الاحتلال اغلقت جميع حواجز مدينة نابلس عقب إطلاق النار في حوارة"

ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال قولها ان اثنين من المستوطنين تعرضوا لعملية اطلاق نار في منطقة حوارة حيث وصفت جراح احد المصابين بالخطيرة.

وقالت المصادر العسكرية والطبية ان أحد المستوطنين أصيب في الرأس والأخر في الصدر , فيما استطاع المنفذ الانسحاب.

وقالت نجمة داود الحمراء ان المصابان في إطلاق النار بحوارة بحالة طفيفة
وان أحدهما أصيب بشظايا زجاج في الرأس.

من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان تفاصيل حدث حوارة بنابلس وقعت عندما قامت سيارة مسرعة باطلاق النار تجاه سيارة للمستوطنين ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح متوسطة وطفيفة إثر تناثر الزجاج، والجيش يجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذين.


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