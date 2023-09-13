هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي من فرصة تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات برد.



