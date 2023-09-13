قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة
التاريخ
9/13/2023 2:53:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واعتقلت تلك القوات الشابين الشقيقين جواد، ومجدي الكزحة، عقب اقتحام منزليهما في بلدة قباطية جنوب جنين.
كما اعتقل من البلدة ذاتها، المحرر شداد العارضة شقيق الأسير محمود، والشاب أحمد أبو زيد.
وفي طولكرم، اعتقل الشاب محمد عمار، عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.
كما نفذت قوت الاحتلال مداهمات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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