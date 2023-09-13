واعتقلت تلك القوات الشابين الشقيقين جواد، ومجدي الكزحة، عقب اقتحام منزليهما في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اعتقل من البلدة ذاتها، المحرر شداد العارضة شقيق الأسير محمود، والشاب أحمد أبو زيد.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب محمد عمار، عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

كما نفذت قوت الاحتلال مداهمات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية دون أن يبلغ عن اعتقالات.







