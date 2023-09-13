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الموجز.....

9/13/2023 2:53:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك، يعلن ارتفاع اعداد الضحايا الفلسطينيين جراء الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا الى 23

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب، حواجز عسكرية
على مفترق بلدة عرابة ومفترق الجربة، وكثفت من تواجدها جنوب جنين.

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة


وعربيا: ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية في شرق البلاد.

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا

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