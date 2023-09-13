الموجز.....
التاريخ
9/13/2023 2:53:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك، يعلن ارتفاع اعداد الضحايا الفلسطينيين جراء الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا الى 23
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب، حواجز عسكريةقوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة
على مفترق بلدة عرابة ومفترق الجربة، وكثفت من تواجدها جنوب جنين.
وعربيا: ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية في شرق البلاد.
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا
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