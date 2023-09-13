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الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين شرق نابلس

9/13/2023 2:53:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة تنقل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة العسكري صباح اليوم، وأعادت فتحه، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين.


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