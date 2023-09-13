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الخارجية :٢٣ شهيداً فلسطينيا وعشرات الأسر المفقودة حتى الآن جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا

9/13/2023 2:53:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي افادتنا قبل قليل بوفاة اسرة ناصر عطيه محمد دوحان وتتكون من ٥ أفراد ، وأسرة محمود احمد شامية وأربعة من اخوته وامه ،ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى ٢٣ شهيداً.

وأكد الديك أننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء.

وتقدمت الوزارة بتعازيها الحارة لأُسر وذوي الشهداء وتتمنى السلامة للمفقودين.

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