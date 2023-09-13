الخارجية :٢٣ شهيداً فلسطينيا وعشرات الأسر المفقودة حتى الآن جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا
التاريخ
9/13/2023 2:53:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي افادتنا قبل قليل بوفاة اسرة ناصر عطيه محمد دوحان وتتكون من ٥ أفراد ، وأسرة محمود احمد شامية وأربعة من اخوته وامه ،ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى ٢٣ شهيداً.
وأكد الديك أننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء.
وتقدمت الوزارة بتعازيها الحارة لأُسر وذوي الشهداء وتتمنى السلامة للمفقودين.
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