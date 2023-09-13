(سفاح الجيزة).. كيف يصبح الإنسان مجرماً؟

تحوّلت قصة "قذافي" إلى مسلسل تشويقي بعنوان "سفاح الجيزة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، وتدور أحداثه حول قاتل متسلسل في الجيزة، نجح في الهروب من حبل المشنقة قرابة خمس سنوات، تمكّن خلالها من ارتكاب أربع جرائم قتل.

الاضطراب النفسي

اللافت في قضايا القتل الوحشية، أن ذريعة المجرمين، وحتى دفوع المحامين عن المجرمين الوحشيين، ادعاء إصابتهم بـ "الاضطراب النفسى"، كطوق نجاة للإعفاء من المسئولية الجنائية.





والأغرب في قضية "سفاح الجيزة" أنها نالت تعاطف الكثيرين سواء القصة الحقيقية للمجرم، أو الشخصية البطولية للعمل، والتي تُظهر أن القاتل شخصية هادئة مُستقرة وسوية نفسياً كما يبدي لمن حوله، وأن ظروفه المحيطة أو طفولته المُجحفة هي من نمّت بداخله الحس الإجرامي.

يفسّر الاستشاري النفسي والتربوي موسى مطارنة الدوافع الإجرامية بأنها "وليدة البيئة المجتمعية والأسرية" إذ يعتبر "أن الطفل لا يولد مجرماً ولا ضعيف الشخصية ولا مُنفصماً حتى، بل البيئة الأسرية المُحيطة، هي من تفرز هذه السلوكيات".

علاقة الحب في بناء شخصية سليمة

ويفرق مطارنة بين البيئة الداعمة للطفل، والبيئة المُحفزة للسلوكيات العدوانية قائلاً: "الأسرة الهادئة القائمة على مشاعر الحب السامية والحوار واللطف، تنشئ شخصية معتدلة متوازنة"، أما "الطفولة المملوءة بالعدوانية والإجحاف والإهانات، تولّد إنساناً عدائياً كارهاً لمن حوله، بالتالي أفكار الإنسان تتشكل بفعل بيئته المُحيطة".

في تفسير التسلسل النفسي لنمو الشخصية، يعتبر مطارنة "أن المفاهيم السليمة بعمر الطفولة تتحول مع نضج الإنسان إلى أفكار، ثم إلى مبادئ، والتي تتشكل فيما بعد لتصبح قيماً ثم سلوكيات".

رواسب الطفولة هل تخلق مجرماً؟

ويكمل مطارنة قائلاً: "لو كانت البيئة الأسرية قائمة على العنف، وغياب أساليب الحوار الراقية، فمن الطبيعي خلق شخصية تتسم بالعنف ولا تأخذ ما تريده إلا بالقوة، بالسرقة أو القتل أو البلطجة".

ويسرد مطارنة المُحفزات البيئية التي تحوّل الإنسان العادي إلى مُجرم "غياب الإرشاد والتوجيه من قبل الأسرة، أو الانفصال الذي يتخذه الوالدان قرار لهما، أو تربية الطفل في ظل غياب الضوابط السلوكية".

ووفقاً لمطارنة "هذه المحفزات تبدأ كأفكار ثم تتحول إلى سلوكيات لا تتجزأ من شخصية الإنسان"، ويعتبر مطارنة أن علاج الشخصية العدوانية الإجرامية يتمحور حول إيجاد علاج سلوكي وبناء ذاتي للأفكار من جديد.