فاقدون لوظائـفهم في وزارة الصحة - أسماء

فاقدون لوظائـفهم في وزارة الصحة - أسماء
التاريخ
9/13/2023 2:23:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.
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