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فاقدون لوظائـفهم في وزارة الصحة - أسماء

9/13/2023 2:23:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

وتاليا الأسماء في موقعنا:


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