الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا

الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/13/2023 2:23:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا، وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت في فقدان آلاف آخرين، وتدمير المنازل، وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الحيوية.
وقال ستيفان دوجاري المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان له : "أعرب الأمين العام عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكد الأمين العام على مواصلة عمل الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.
اقرأ أيضا:
مصر .. 74 قتيلاً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا
المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا
سيول ليبيا تمحو معالم مدينة درنة وتخلّف 10 آلاف مفقود
ناجون من الكارثة في ليبيا يتحدثون عن نجاتهم بمعجزة
ليبيا..40 جنديا ليبيا في عداد المفقودين في درنة
MENAFN13092023000110011019ID1107058768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.