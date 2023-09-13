الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا، وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت في فقدان آلاف آخرين، وتدمير المنازل، وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الحيوية.

وقال ستيفان دوجاري المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان له : "أعرب الأمين العام عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وأكد الأمين العام على مواصلة عمل الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.

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