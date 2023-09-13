في أول زيارة خارجية له منذ أربع سنوات، استقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطاره الخاص وقصد به روسيا ، ليلتقي رئيسها فلاديمير بوتين في قمة عنوانها غير المعلن من الجانبين هو التعاون العسكري.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن كيم حل ضيفا على روسيا برفقة مسؤولين بارزين من الجيش ومتخصصين في صناعة السلاح، مشيرة إلى صفقة محتملة لتزويد موسكو بالسلاح لدعم موقفها في الحرب الدائرة بأوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف العامس.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية ربما تمتلك عشرات الملايين من القذائف المدفعية والصواريخ المصنوعة وفقا لتصاميم سوفيتية ويمكن أن تمنح الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا دفعة قوية، حسبما نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الزعيم الكوري الشمالي يرافقه مسؤولون مرتبطون بجهود بيونج يانج لامتلاك أقمار صناعية لأغراض التجسس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية.

ويرى خبراء أن كوريا الشمالية ستكافح من أجل الحصول على مثل هذه القدرات دون مساعدة خارجية ، "على الرغم من أنه ليس واضحا ما إذا كانت روسيا ستتشارك مثل هذه التكنولوجيات الحساسة".

وأضافت الإندبندنت أن كيم "بحاجة ماسة للطاقة ومساعدات غذائية".

ومن جهتها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قمة بوتين - كيم ربما ستترجم إلى ذخائر وصواريخ وقاذفات مضادة للدبابات تصل إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

ورأت الوكالة في الوقت نفسه، أن تعزيز التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية "سيهدد الاستقرار في كل من أوروبا وآسيا".

ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية إن بيونج يانج تمتلك مخزونات من قذائف المدفعية من عيار 122 ملم و155 ملم وصواريخ 122 ملم، التي يحتاجها الجيش الروسي بشدة، حسبما نقلت بلومبرج التي أضافت أن كوريا الشمالية بإمكانها أيضا إنتاج طائرات بدون طيار وصواريخ أكثر تقدما.ورجح المسؤولون أن تكون هذه الأسلحة استخدمت في الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل، حيث تقول واشنطن إن بيونج يانج أتمت شحنة سلاح مبدئية لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية في ديسمبر الماضي، بينما قالت القوات الأوكرانية إنها استخدمت قذائف كورية شمالية ، صادرتها في المعارك ، ضد القوات الروسية.

ولم تحظ زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا باهتمام واسع من قبل الدوائر السياسية في الولايات المتحدة فحسب، وإنما من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فأشارت صحيفة نيويوك تايمز إلى أن بيونج يانج لديها واحدة من أكبر ترسانات العالم العسكرية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام موسكو للحصول على الذخائر التي تحتاجها قواتها لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا ، معتبرة أن لقاء بوتين وكيم "يمكن أن يدشن مرحلة جديدة من التعاون" بين الجانبين.

واعتبر محللون هذه القمة "تطورا مهما" بالنظر إلى أنها تجمع بين زعيمين "يواجهان عزلة متزايدة على الساحة الدولية"، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

ووصفت صحيفة واشنطن بوست قمة بوتين - كيم بأنها "مؤشر على الأهمية المتزايدة لعلاقاتهما" وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج حتى يتمكن الرئيس الروسي من تعويض مخزونات الأسلحة التي تستخدمها قواته في ساحات القتال.

ولم يفت الصحيفة أن تشير إلى مناقشة تكنولوجيا الفضاء، واصفة هذا الملف بأنه يمثل "أولوية" للزعيم الكوري الشمالي.وأمام التقارير التي تقاطعت قراءاتها في جزئية تعزيز التعاون العسكري وإبرام صفقات لتوريد السلاح للقوات الروسية مقابل الغذاء وتكنولوجيا صناعة الصواريخ لبيونج يانج، لوحت واشنطن مجددا بورقة العقوبات.ويبدو أن الرهان في هذه المرحلة من عمر الحرب الروسية الأوكرانية على النفس الطويل وتوفير الإمدادات الكافية للمعارك.

ففي كلمة له أمام الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية أمس الثلاثاء، اعتبر الرئيس الروسي أن الجانب الأوكراني سيبحث عن محادثات السلام بمجرد نفاد الإمدادات التي يزوده بها الغرب.

وأعاد بوتين التأكيد على أنه لا نتائج للهجوم الأوكراني المضاد، قائلا إن كييف فقدت خلاله 71500 ألف عسكري، وانتقد "ازدواجية المعايير الأمريكية"، مشيرا إلى أن "البيت الأبيض أعلن من قبل أن استخدام القنابل العنقودية يعد جريمة حرب. الآن يوفرون (الأمريكيون) هذه القنابل لأوكرانيا... الولايات المتحدة تفعل كل شيء من أجل مصالحها دون أي اعتبارات أخرى. يوفرون القنابل العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ويضربون بعرض الحائط كل المبادئ".

وأضاف بوتين أن " كل هذه الذخائر والأسلحة لم تغير الوضع على الجبهة ولن يغير توفير مقاتلات "إف-16" أي نتائج للعملية العسكرية".وفي الوقت الذي لا تبدو فيه أي مؤشرات على نهاية وشيكة للحرب، وانطلاقا من مبدأ النصر للأقوى وسعي روسيا وأوكرانيا لحشد ما استطاعتا من عتاد وسلاح، كشف بوتين عن أن بلاده تعمل على تصنيع سلاح "يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة وسيكون قريبا قادرا على ضمان الأمن في أي بلد".

وأوضحت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة باستخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الجديدة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا تشمل على وجه الخصوص أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية وغيرها.ويرى محللون أن موسكو وبعد أن ظلت طيلة الأشهر الماضية تعتمد على ما تنتجه من أسلحة وذخائر مع الاستعانة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، يبدو أنها بدأت في تطوير أدواتها الهجومية ، مع عدم استبعاد فرضية الاستعانة بأصدقاء آخرين يقفون في خانة الأعداء بالنسبة للولايات المتحدة.