

وقال فخري اللوزي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن الطفلة ذات الـ السنتان و4 شهور تعرضت للسقوط من شرفة المنزل برغم من وجود حماية إلا أنها صعدت على دلو ومن ثم سقطت إلى الأسفل وارتطمت بالأرض .



وأضاف أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى البشير وإدخالها إلى العناية الحثيثة وإجراء عملية فورية لإزالة الطحال وبسبب زيادة ضخ الدم توقف القلب وتم انعاشها مشيراً أن الحالة الصحية الآن للطفلة تزداد سوء.



وناشد والد الطفلة الكوادر الطبية في المستشفى بذل اقصى الجهود لإنقاذ الطفلة بعد مكوثها لأكثر من شهرين بالمستشفى .

