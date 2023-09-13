الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين
التاريخ
9/13/2023 2:17:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد الكزحة، وأحمد مؤمن أبو زيد من بلدة قباطية، والأسير المحرر شداد عبد الله العارضة شقيق الأسير محمود أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، من عرابة، ومحمود أحمد عريدي من قرية جلقموس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفا
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