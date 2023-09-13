الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد الكزحة، وأحمد مؤمن أبو زيد من بلدة قباطية، والأسير المحرر شداد عبد الله العارضة شقيق الأسير محمود أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، من عرابة، ومحمود أحمد عريدي من قرية جلقموس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وفا

