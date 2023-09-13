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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

9/13/2023 2:17:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد الكزحة، وأحمد مؤمن أبو زيد من بلدة قباطية، والأسير المحرر شداد عبد الله العارضة شقيق الأسير محمود أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، من عرابة، ومحمود أحمد عريدي من قرية جلقموس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وفا


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